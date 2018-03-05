​С начала года в Ярославской области льготным категориям граждан бесплатно предоставлено в собственность 113 земельных участков, в том числе 87 – многодетным семьям. Активизирована работа по выделению земель в Рыбинском, Некрасовском, Большесельском, Ростовском, Брейтовском, Гаврилов-Ямском, Мышкинском и Ярославском муниципальных районах, а также в Ярославле и Рыбинске.



– Одна из первоочередных задач, поставленных главой государства Владимиром Путиным, – ликвидация очереди на бесплатное предоставление в собственность участков многодетным семьям, – подчеркнул заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Данный вопрос находится на контроле у губернатора Дмитрия Миронова. В настоящее время в регионе бесплатно предоставлено в собственность 3574 земельных участка отдельным категориям граждан, из них 2472 – многодетным семьям. Кроме того, в рамках областного закона 14-з, изменения в который были инициированы главой региона, участки в аренду без торгов получили 215 многодетных семей.



Очередное торжественное вручение правоустанавливающих документов на землю прошло в администрации Переславля-Залесского. Льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, предоставлено 11 участков под индивидуальное жилищное строительство.



Как пояснил директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов, в конце прошлого года в Переславле-Залесском было сформировано 30 участков. Это больше, чем претендентов на их получение, – на сегодняшний день в городе на учете состоят 17 человек.



Семья Алексеевых получила землю в собственность бесплатно как участница программы по поддержке молодых семей.



– Участок с развитой инфраструктурой. К нему можно провести газ, электричество, – рассказала Екатерина Алексеева. – Планируем сделать скважину или колодец. Нас все устраивает. Участок отличный. Получили его быстро. В очереди стояли чуть больше полугода.