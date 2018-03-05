​18 марта в нескольких школах региона пройдут опросы для родителей по актуальным вопросам организации образовательного процесса. Цель – принятие коллегиальных решений с учетом мнения большинства.



Опросы будут организованы в ярославских школах №3 и 14, в школе №4 Ростова, в Семибратовской и Петровской школах. На обсуждение вынесены вопросы контроля за доступом в школу, использование гаджетов на уроках.



Родители учеников школы №14 примут участие в опросе на тему «Мобильные телефоны – за и против». Месяц назад ученики 7-х классов реализовали в стенах родной школы образовательный проект «Этико-правовые аспекты использования мобильных телефонов на уроке». Были опрошены учащиеся и члены педагогического коллектива. Результаты неоднозначны, и анкетирование родителей необходимо для принятия окончательного решения по использованию средств мобильной связи в школе.



– По итогам опроса 18 марта в учреждении будет принят нормативный правовой акт, регламентирующий использование сотовых телефонов в рамках образовательного процесса. Поэтому приглашаем всех родителей принять в нем участие, – сказала директор СОШ №14 Валентина Лапотникова.