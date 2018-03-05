​5 марта подписано соглашение между Правительством Ярославской области и ООО «ЮТА-АвтоГаз» о компенсации населению расходов на сжиженный газ.



– Два месяца шли переговоры, налаживали систему. В марте все льготники получат выплаты, – сказал заместитель директора департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Алексей Шабалин. – Это около двух миллионов рублей. Деньги заложены, все будет выполнено в срок.



Напомним, с начала года в регионе поменялся поставщик сжиженного газа. С января баллонный газ для населения поставляет ООО «ЮТА-АвтоГаз». Всего в Ярославской области этим видом топлива пользуются 53 тысячи человек, из них четыре тысячи являются льготниками.