|В соответствии с судебными решениями в регионе за прошлый год взыскано свыше 5,6 миллиарда рублей. Это на 430 миллионов больше, чем в 2016-м. Такие цифры сегодня озвучил заместитель губернатора Андрей Шабалин на заседании коллегии управления Федеральной службы судебных приставов России по Ярославской области.
Он подчеркнул: за прошедший период судебные приставы значительно улучшили показатели своей работы.
– В региональный бюджет было перечислено 108 миллионов рублей, что на 52 процента больше, чем в предыдущем году. Это очень серьезное достижение, – заявил Андрей Шабалин. – Хочу отметить также, что в целом результативность работы Федеральной службы судебных приставов приобрела особое значение. В минувшем году Правительство области разработало и начало реализацию стратегии социально-экономического развития региона до 2025 года. Важная роль в этом документе отводится именно совершенствованию бюджетной политики и обеспечению поступления запланированных доходов.
Как отметил главный судебный пристав области Александр Юдин, задачи, поставленные перед ведомством на прошлый год, можно считать выполненными. Региональное управление заняло 35-е место из 83 в рейтинге территориальных органов службы.
– Положительных результатов управлению удается добиваться в том числе при помощи использования современных информационных технологий. Так, за прошлый год за счет электронного списания прекращена 371 тысяча исполнительных производств, или 76 процентов от их общего числа, – сказал Александр Юдин. – Это говорит о том, что служба активно развивается и идет вперед.
Особое внимание, по словам Александра Юдина, уделялось исполнению производств социальной значимости: взысканию заработной платы, платежей ЖКХ и алиментов. Так, с недобросовестных работодателей была взыскана заработная плата на сумму свыше 158 миллионов рублей. По исполнительным производствам в пользу организаций ЖКХ взыскано около 160 миллионов. Свыше 300 миллионов составили алименты, взысканные с родителей.
На встрече прозвучало: важнейшей задачей Правительства области и правоохранительных органов является наведение порядка на дорогах, сокращение числа дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Поэтому одна из важнейших задач на текущий год – контроль за уплатой водителями штрафов, назначенных за нарушение правил дорожного движения.
– Только так мы сможем повысить ответственность водителей за их поведение на дороге. А значит, спасем чьи-то жизни. И ваша роль в этом не менее важна, чем роль инспекторов ГИБДД, – отметил Андрей Шабалин.
Еще одна сфера, где Правительство области, органы муниципальной власти начали наведение порядка, – строительство. Сотрудники управления исполнили 35 судебных решений о сносе самовольно возведенных строений.
Наиболее отличившиеся в ходе служебной деятельности приставы на заседании были отмечены благодарностями Правительства области.
В заключение Андрей Шабалин поблагодарил сотрудников Федеральной службы судебных приставов за достигнутые результаты и пожелал успехов в дальнейшей работе.
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