​В Ярославском государственном педагогическом университете прошла встреча студентов с представителями мэрии и муниципалитета города. Молодым людям рассказали о том, какие изменения могут произойти на территории Ярославля в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Ребята могли задать интересующие их вопросы, увидеть эскизы будущих преобразований, озвучить свои предложения и пожелания.



– По опыту таких встреч могу сказать, что студентов интересует не только современный внешний вид пространств, которые будут благоустроены. Они хотят, чтобы эти территории были функциональными, чтобы там было больше интерактивных площадок с тренажерами для занятий спортом, различных скейт-парков и игровых зон, – отметил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов. – И сейчас у молодых людей есть возможность самим решать, что именно будет сделано на той или иной общественной территории.



Напомним, ранее на основе пожеланий жителей Ярославля студенты, будущие архитекторы, разработали эскизы для объектов, которые будут представлены в рейтинговом голосовании. Оно пройдет 18 марта на всех избирательных участках. Принять участие в определении территорий для благоустройства в рамках проекта «Решаем вместе!» могут все жители региона старше 14 лет.



– Мне хочется, чтобы в Ярославле развивалась парковая инфраструктура. Зоны отдыха ежедневно посещает множество людей. Соответственно, и условия должны быть комфортными, – подчеркнула студентка исторического факультета ЯГПУ Анастасия Долганичева.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.​