​5 марта губернатор Дмитрий Миронов провел в Москве рабочую встречу с владельцем «Группы ГАЗ» Олегом Дерипаской. На встрече обсуждались вопросы участия компании в социальных проектах Ярославской области и поддержки проектов ПАО «Автодизель».



- «Группа ГАЗ» - наш давний стратегический партнер, - отметил Дмитрий Миронов. – Ярославский моторный завод «Автодизель» и ЯЗДА не только вносят существенный вклад в развитие промышленности региона, но и активно участвуют в общественной жизни области. Уже не первый год «Группа ГАЗ» финансирует волейбольный клуб «Ярославич», что позволило команде перейти в этом сезоне в российскую Суперлигу. Также в прошлом году «Группа ГАЗ» предоставила региону 4 новых школьных автобуса, чтобы помочь ребятам из сельской местности добираться на учебу. Благодарю руководство компании за существенный вклад в развитие промышленности Ярославской области и поддержку наших социальных инициатив. Такую совместную работу обязательно продолжим.В сезоне 2016/17 годов «Группа ГАЗ» оказала некоммерческому партнерству «Волейбольный клуб «Ярославич» финансовую поддержку в размере 45 млн рублей.В 2017 году компания передала региону 4 школьных автобусанового поколения. Два автобуса «Газель NEXT» переданы в Первомайскую и Туношенскую средние школы. Еще две машины «Вектор NEXT» перевозят учеников Великосельской и Борковской средних школ. Школьные автобусы производства «Группы ГАЗ» соответствуют современным требованиям комфорта и безопасности для юных пассажиров. Автобусы укомплектованы стеллажами для ранцев, дополнительной выдвигающейся ступенькой, кнопками экстренной связи с водителем, наружной и внутренней громкоговорящими установками, встроенным ограничителем скорости до 60 км/ч, устройствами контроля за дверями (машина не тронется при открытых дверях) и устройством подачи звукового сигнала при движении задним ходом.В рамках сегодняшней встречи Дмитрий Миронов и Олег Дерипаска обсудили возможности дальнейшего участия ярославских предприятий «Группы ГАЗ» в социальных программах области, а также совершенствования механизмов стимулирования инвестиционных и экологических проектов в регионе. ​