​Качество оказания медицинских услуг в 3-й городской больнице Рыбинска выходит на новый уровень. Учреждение включилось в федеральную программу «Бережливая поликлиника». И первый шаг – оптимизация работы кабинета вакцинопрофилактики в педиатрическом отделении.



Проведены монтажные работы, реорганизован и адаптирован к функционированию в других условиях склад иммунобиологических препаратов, персонал обучен трудиться в них. Теперь здесь делают прививки и уколы не два, а четыре дня в неделю.



– Если раньше мамы с детьми тратили на вакцинацию, включая и регистратуру, и взаимодействие с педиатром, более двух часов, то теперь это время сократилось в 2,5 раза. Мы это воспринимаем как позитивный прорыв, – сказал главный врач городской больницы №3 Павел Ширманов.



Кроме того, в рамках бережливого производства медики разделили потоки организованных и неорганизованных детей. Исключили при проведении прививок посещение регистратуры и ненужные перемещения по поликлинике как детей, так и персонала. Внедрили электронный документооборот. Все эти меры положительно сказались не только на качестве оказываемых медицинских услуг, но и уменьшили нагрузку на персонал. На следующем этапе будет оптимизирована работа клинической лаборатории.



В 2018 году еще 35 больниц перейдут на работу по принципу федерального проекта «Бережливая поликлиника».