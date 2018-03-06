​Жители микрорайона Заволжье-1 в Рыбинске, педагогический коллектив и воспитанники школы-интерната, тренерский состав конноспортивной школы приняли активное участие в обсуждении эскизов Петровского парка и крытого манежа СШОР №15. Обе территории – претенденты на благоустройство в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Они примут участие в финальном отборе, который пройдет 18 марта.



Включение в список благоустройства пространства у спортивной школы №15 инициировали жители микрорайона. Площадь участка очень большая. Специалисты проработали схему перспективного планирования и кроме крытого манежа учли дополнительные хозпостройки и действующие сооружения. Для создания целостности комплекса и удобства предусмотрены ограждение всей территории школы и парковка. Проект представила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Рыбинска Лариса Шакирова.



О концепции развития Петровского парка рассказал ее автор, архитектор Николай Лосев. Он сохранил в проекте планировочную структуру, заложенную более 200 лет назад. С XVIII века род Михалковых обустраивал территорию рядом со своей усадьбой. Сегодня большая часть парка находится в запустении.



Предполагается сохранить и обновить липовую аллею, возродить дубовую и сиреневую аллеи, грот и пруд. Все это будет составлять мемориальную зону. В северной части парка будет находиться спортивная зона с небольшим футбольным полем, теннисными, баскетбольными и волейбольными площадками, беговыми дорожками. В восточной части парка будет располагаться зона отдыха, за ней – детская территория для подвижных игр, южнее – территория для культурно-массовых мероприятий с сохранением беседки. В западной части предлагается сделать экологическую тропу по предложению Федора Конюхова.



Оба проекта нашли поддержку у общественности с некоторыми дополнениями. В итоговый протокол собрания вошла инициатива по ограждению Петровского парка. Территорию спортивной школы предложено дополнить детским городком и спортивными снарядами и сделать их доступными для жителей микрорайона.



– У нас в микрорайоне почти семь тысяч жителей, – обратилась к собравшимся руководитель фермерского хозяйства, жительница Рыбинска Марина Степанова. – Если мы все придем 18 марта и проголосуем, то у нас будут и парк, и конноспортивная школа. Будет где гулять и заниматься нашим детям.



Территория, набравшая наибольшее количество голосов горожан, получит средства бюджета на благоустройство уже в 2018 году. Остальные проекты – лидеры голосования будут включены в программу благоустройства на ближайшие пять лет.



Участие в выборе объектов могут принять жители региона начиная с 14-летнего возраста. Для этого необходимо прийти 18 марта на избирательный участок и проголосовать за общественную территорию для благоустройства.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.​