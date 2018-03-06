​В Год волонтера в Ярославской области создан институт общественных лесных инспекторов. На данный момент в ряды лесных дружинников вступили 60 жителей региона с активной гражданской позицией.



– С начала года с участием добровольных помощников проведено 509 рейдов по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства, – рассказал директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев. – Выявлено шесть нарушений лесного законодательства, в том числе пять незаконных рубок лесных насаждений.



Очередной рейд с участием добровольцев прошел в Большесельском лесничестве, в районе деревни Шамино. Вместе с государственными лесными инспекторами 7 волонтеров приняли участие в обследовании делянок арендаторов с целью выявления нарушений лесного законодательства, а также в рамках подготовки к предстоящему пожароопасному периоду.



– Каждый рейд проходит только после соответствующего инструктажа. Предварительно за каждым волонтером закреплены определенные участки лесного фонда для патрулирования, – пояснил директор Большесельского лесничества Александр Выходец.



Для четкой организации процесса работы совместно с общественными помощниками департаментом лесного хозяйства Ярославской области разработано и утверждено временное положение об общественных лесных инспекторах. Статус и сфера полномочий общественного лесного инспектора подтверждаются соответствующим удостоверением.



Общественным лесным инспектором может стать любой совершеннолетний дееспособный гражданин, не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности за нарушения лесного законодательства. Для этого необходимо обратиться в лесничество по месту проживания.