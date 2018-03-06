​С 11 по 13 марта в Москве пройдет крупнейшая международная туристическая выставка «Интурмаркет-2018». Цели мероприятия – развитие и расширение внутриотраслевого диалога и выработка оптимальных решений для рынка в новых условиях. Участие примут руководители Министерства культуры РФ, крупнейшие туристические центры России и лидеры зарубежных турагентств. Ярославскую область представит региональный департамент туризма.



– Участие в мероприятиях такого уровня – это серьезная возможность продвижения региона на туристическом рынке, презентации наших туристических продуктов и потенциала отраслевой индустрии, – отметила директор департамента Юлия Рыбакова. – Особый акцент в работе «Интурмаркета-2018» сделан на процессах реновации популярного туристического маршрута Золотое кольцо. В рамках деловой повестки будет обсуждаться проект федерального закона, регулирующего деятельность маршрута и возможности государственной поддержки инвестиционных проектов в его рамках. Для нас это особенно актуально – в маршруте уже четыре города Ярославской области. Вопрос о включении Углича в официальный список подняли в январе на встрече Президента России Владимира Путина с главами органов местного самоуправления, и в феврале заявка города была одобрена.



На выставке Ярославский регион презентует новые туристические маршруты выходного дня, объединяющие разные города области. Всего маршрутов девять, они разработаны департаментом в 2017 году и протестированы с участием местных туроператоров.



Отдельной частью рабочей повестки станет представление новой концепции позиционирования Ярославской области на туристическом рынке России и зарубежья.



– В условиях динамичных темпов работы по реновации Золотого кольца есть определенные риски замкнуть турпоток только на города маршрута. Поэтому нам важно определить и самоценность региона как многогранной и цельной территории, куда можно приехать за самыми разнообразными впечатлениями, – подчеркнула Юлия Рыбакова.



На стенде Ярославской области будут представлены города Золотого кольца, расположенные на территории региона. Также здесь пройдет презентация ярких и значимых проектов, в числе которых этнокультурный комплекс «Деревня Тыгыдым», Некрасовский праздник поэзии, музей истории велосипеда «Самокатъ», агрозоопарк «Лесной берег» и другие. Кроме того, будет показана гастрономическая карта региона, пройдут мастер-классы, дегустация ярославских продуктов.