​В Ярославле на проспекте Фрунзе, 57, открылось первое в регионе отделение почтовой связи нового формата. Использование современных технологий позволит значительно улучшить качество обслуживания клиентов и сократить время на получение услуг почтовой связи в среднем до 9 минут.



В торжественной церемонии приняли участие заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая, директор регионального департамента информатизации и связи Михаил Городилов, директор УФПС Тверской области и макрорегиона Центр Почты России Николай Гусар, директор УФПС Ярославской области Андрей Бальчунас и председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.



– Открытие этого современного отделения дает начало переходу региона на новые стандарты качества почтовых услуг, позволяет повысить уровень обслуживания клиентов, – отметила Екатерина Троицкая. – Жизнь не стоит на месте, и для того, чтобы быть современным, необходимо меняться. Изменение формата работы почтовых отделений предполагает не только ремонт помещений – меняется сам подход к обслуживанию клиентов, чтобы соответствовать их требованиям и ожиданиям.



Почтовое отделение на проспекте Фрунзе, которое обслуживает свыше 25 тысяч человек, полностью реконструировано. В среднем в день сюда обращаются около пятисот клиентов. Для них работают начальник отделения, его заместитель, пять операторов и семь почтальонов. Все сотрудники прошли дополнительное обучение по предоставлению почтовых услуг в новом формате.



Отделение оснащено самым современным оборудованием, здесь реализован принцип открытости: все производственные процессы происходят на виду у посетителей, а рабочее место начальника – прямо в зале.



Клиенты в отделении нового формата смогут получать как привычные, так и новые почтовые услуги, например, самостоятельно упаковывать, взвешивать, тарифицировать и оплачивать почтовые отправления с помощью терминала самообслуживания. Действует электронная очередь, позволяющая перенаправлять клиентские потоки и перераспределять нагрузку на операторов максимально эффективно.



Предусмотрены кресла для посетителей, столы для заполнения бланков и просмотра содержимого корреспонденции. Клиенты также могут воспользоваться почтоматом – автоматическим терминалом, предназначенным для самостоятельного получения почтовых отправлений в любое удобное время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Возможна безналичная оплата услуг.



Кроме того, отделение оснащено полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей: есть таблички со шрифтом Брайля, стойки удобной высоты, пандусы.



В отделении открыто окно «Почта Банка», работает банкомат. К услугам посетителей – автомат по продаже кофе и снеков.



– Отделение, которое мы открываем сегодня, задает совершенно новый стандарт качества оказания почтовых услуг, скорости обслуживания и удобства клиентов, – отметил Николай Гусар. – Все передовые технологии почтового обслуживания, как уже внедряемые в других отделениях, так и совершенно новые, составляют здесь единый сервисный комплекс. Во время разработки нового формата почтового обслуживания в России мы руководствовались лучшими мировыми практиками.



Почтовое отделение будет работать в будние дни с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед, воскресенье – выходной.