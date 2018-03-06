​6 марта на Ярославском судостроительном заводе состоялась церемония закладки водолазного катера «Ярославец-МВ». Судно будет изготовлено по заказу АО «Транснефть-Подводсервис».



– Выпуск конкурентоспособных судов на российских предприятиях имеет стратегическое значение, – отметил первый заместитель директора департамента инвестиций и промышленности Александр Ермолов. – На Ярославском судостроительном заводе, одном из пяти предприятий регионального судостроительного кластера, проектируются и изготавливаются высокотехнологичные суда, качество которых по достоинству оценили многие заказчики. Сегодня завод развивает сотрудничество с крупными российскими компаниями, имеет большие планы по импортозамещению. Это особенно важно в свете поставленной Президентом Владимиром Путиным задачи поддержки отечественных судостроителей.



Сегодня Ярославский судостроительный завод расширяет кооперационные связи с крупными российскими компаниями. В ноябре прошлого года по заказу АО «Транснефть-Прикамье» на предприятии изготовлены два катера-бонопостановщика, которые незаменимы для работы в чрезвычайных ситуациях, при ликвидации последствий разливов нефти. Четыре судна уже находятся в Дальневосточном регионе.



Новый проект многоцелевого водолазного катера 02220 «Ярославец-МВ» разработан специалистами ПАО «Ярославский судостроительный завод» и является современной модификацией знаменитого катера «Ярославец». Судно обладает улучшенными тактико-техническими характеристиками, полностью отвечает всем современным требованиям к комфорту и обитаемости, может перевозиться железнодорожным транспортом.



Катер предназначен для проведения водолазных работ на глубине до 45 метров, может использоваться для доставки различных грузов, буксировки малых судов, как служебно-разъездной, прогулочный и патрульный.



Справка



В рамках государственной программы «Развитие судостроения на 2013 – 2030 годы» поставлены задачи наращивания темпов импортозамещения и повышения процента локализации компонентной базы в готовой продукции. По словам Президента РФ Владимира Путина, «развитие гражданского судостроения – это база для решения социально-экономических задач. Это спрос на квалифицированные кадры и научные разработки, это дополнительные заказы для российской металлургической промышленности, машиностроения, других секторов промышленности, это мощный ресурс для развития целых регионов России».



Возможности включения компаний региона, презентовавших свою продукцию и планы по импортозамещению на корсовете по производственной кооперации, в производственные цепочки АО «Объединенная судостроительная корпорация», а также вопросы локализации производства комплектующих для судостроительной отрасли России на территории Ярославской области были рассмотрены на Ярославском инвестфоруме в декабре прошлого года. В текущем году сотрудничество между региональным Правительством, предприятиями и АО «Объединенная судостроительная корпорация» будет продолжено.



ПАО «Ярославский судостроительный завод» включено в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли России.



В настоящее время ПАО «Ярославский судостроительный завод» представляет собой современное предприятие, способное выпускать продукцию как гражданского, так и военного назначения, строить корабли любой сложности, от малых патрульных катеров до морских и речных судов водоизмещением до 3000 тонн и длиной до 75 метров.