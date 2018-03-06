​6 марта состоялось первое заседание нового, четвертого созыва Общественной палаты Ярославской области. Собравшихся приветствовал губернатор Дмитрий Миронов. Он отметил, что за годы своей работы Общественная палата стала настоящей опорой исполнительной власти.



– Общественной палате удалось реализовать много нужных и результативных проектов. Члены палаты постоянно помогали в решении важных задач, – сказал Дмитрий Миронов. – Так, я хочу особо поблагодарить вас за работу на выборах, прошедших 10 сентября прошлого года. Члены группы по осуществлению мониторинга избирательного процесса, созданной при Общественной палате, сразу включились в процесс: дежурили на избирательных участках, выезжали в наиболее значимые места голосования.



Отдельно Дмитрий Миронов остановился на задачах, которые стоят перед общественниками сегодня. Глава региона попросил их принять активное участие в контроле за ходом избирательного процесса.



– Наша с вами главнейшая задача – обеспечить открытость, прозрачность и легитимность выборов Президента России, которые пройдут 18 марта, – подчеркнул губернатор. – Не сомневаюсь, что со своей частью нашей общей работы вы успешно справитесь.



Глава региона выразил надежду, что члены Общественной палаты продолжат осуществлять контроль за реализацией проекта «Решаем вместе!», направленного на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, впереди, напомнил губернатор, 16-й Гражданский форум. Мероприятие, организуемое Общественной палатой области, Центром социального партнерства и департаментом общественных связей, ежегодно собирает несколько сотен участников как из нашего региона, так и из других областей.



Во встрече приняли участие также заместитель губернатора Андрей Шабалин и старейший член организации, председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Александр Каменецкий.



На заседании был избран председатель Общественной палаты. Им вновь стал Сергей Березкин. Члены палаты единогласно поддержали его кандидатуру.



– Состав палаты обновился примерно на 40 процентов. Особенно приятно в преддверии 8 Марта сообщить, что увеличилось число представительниц прекрасного пола. 30 из 75 членов общественной палаты – именно женщины, – сказал Сергей Березкин. – Как уже отметил губернатор Дмитрий Миронов, чуть больше недели остается до важнейшего общественно-политического события в жизни нашей страны – выборов Президента Российской Федерации. И в этом году нам доверили сформировать и направить на них корпус наблюдателей.



Необходимо все сделать для того, чтобы выборный процесс был организован чисто, открыто и прозрачно.



Также на заседании были избраны заместители председателя палаты, определен состав комиссий и рабочих групп, решены другие организационные вопросы.