​Сегодня в Угличе заложили капсулу в основание будущей амбулатории. Располагаться здание площадью 108 квадратных метров будет на улице Кирова. За одну смену медперсонал сможет принимать порядка 20 человек.



– Средства на строительство амбулатории в Угличе, а это порядка 7 миллионов рублей, выделены из резервного фонда Президента России Владимира Путина, – рассказал заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Василий Тубашов. – Установим здесь современное медицинское оборудование. Планируем разместить терапевта и педиатра, которые будут обслуживать население левобережной части Углича по участковому принципу. Таким образом, мы уже начали осуществлять комплекс мер, которые обозначил в своем послании Федеральному Собранию Президент, сделавший особый акцент на доступности медицинской помощи жителям отдаленных районов.



В настоящее время взрослые, прикрепленные к заволжской амбулатории Углича, получают медицинское обслуживание в центральной амбулатории, дети – в детской поликлинике. Транспортное сообщение организовано на регулярной основе. Первичная медико-санитарная помощь пациентам оказывается в полном объеме как при обращении в амбулаторию, поликлинику, так и на дому.



Как отметил Василий Тубашов, появление новой амбулатории будет способствовать существенному укреплению материально-технической базы Угличской ЦРБ и повышению эффективности оказания первичной медицинской помощи жителям левобережной части города. Срок реализации проекта – конец мая этого года.