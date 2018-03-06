​Завершен очередной этап надвижки пролетного строения нового моста через Которосль в Ярославле, который реконструируется по инициативе губернатора Дмитрия Миронова при поддержке Президента России Владимира Путина. В общей сложности уже сделано 33 метра.



– Работы идут в полном соответствии с графиком, – рассказал руководитель проекта, представитель фирмы-подрядчика Андрей Кононенко. – Сегодня ведется подготовка к следующей надвижке, также разрабатывается котлован под одну из постоянных русловых опор. Пока пролетное строение будет опираться на временные.



Второй этап второй надвижки пролетного строения будет проведен в ближайшее время. Всего предусмотрено шесть этапов, и на седьмом пролетное строение будет опущено на опорные части. Скорость надвижки составляет 90 сантиметров в час. Как отмечает подрядчик, самое главное в данной работе – четкое соблюдение технологии.



Общая стоимость проекта по строительству моста – 642 миллиона рублей, из них 10 процентов – софинансирование из бюджетов области и города Ярославля. Три федеральных транша на объект общим объемом 585 миллионов рублей уже выделены региону.



Осенью с аварийного объекта были вынесены все коммуникации, а затем проведен его демонтаж. Уже возведены две береговые опоры. Также на объекте завершается обустройство свайных полей под вторую и третью – русловые – опоры. Для того чтобы не останавливать надвижку, также возводятся временные опоры в русле реки.



Справка



Автодорожный мост через реку Которосль в створе Комсомольской площади связывает три района Ярославля, имеет транзитное направление на Юго-Западную окружную дорогу, которая является участком федеральной трассы М8 «Холмогоры». Однако за 57 лет эксплуатации важный для города объект износился более чем на 70 процентов, отдельные конструкции – на 100 процентов. Мост находился в предаварийном состоянии и был признан непригодным для дальнейшего движения транспортных средств.Договоренности о ремонте важного для города транспортного объекта с федеральным центром достигнуты главой региона Дмитрием Мироновым весной текущего года. В сентябре о ходе строительства во время двусторонней встречи губернатор рассказал Президенту России Владимиру Путину в рамках визита главы государства в Ярославскую область.