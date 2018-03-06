​В преддверии Международного женского дня губернатор Дмитрий Миронов встретился с представительницами областного союза женщин, а также с матерями и женами сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Мероприятие прошло в ярославском Культурно-зрелищном центре.



– Я понимаю, что больше всего вас волнуют вопросы, касающиеся здоровья матери и ребенка, улучшения экономического положения женщин, их роли в жизни общества, воспитания и обучения детей, – сказал Дмитрий Миронов. – В ходе нашей прошлой встречи мы говорили об имеющихся проблемах в сфере детского здравоохранения, о необходимости пропаганды здорового образа жизни среди самых широких слоев населения, и в первую очередь среди детей и молодежи.



После детальной проработки предложенных инициатив Правительством области был утвержден комплексный план «Здоровое детство» на 2017 – 2018 годы. Как отметила председатель областного союза женщин Ольга Хитрова, он стал частью основных мероприятий, проводимых в регионе в рамках Десятилетия детства, объявленного Президентом Российской Федерации на 2018 – 2027 годы.



– Региональный документ отражает все аспекты охраны здоровья подрастающего поколения. Он включает в себя более 100 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, профилактику инвалидности и хронических заболеваний у детей, – подчеркнула Ольга Хитрова.



Участники встречи могли задать главе региона интересующие их вопросы. Профессор, заместитель главного врача больницы имени Соловьева Ольга Ершова выступила с идеей создания пилотного проекта генетического обследования женщин молодого возраста.



– Такой проект позволит эффективно прогнозировать развитие рака молочной железы, – сообщила Ольга Ершова. – Мы просим рассмотреть и поддержать его. Другой серьезной проблемой является дефицит у многих жителей нашего региона витамина D. Известно, что это приводит к развитию тяжелых заболеваний. Поэтому предлагаю ввести в систему медосмотров анализ крови на витамин D.



Дмитрий Миронов согласился: озвученные проблемы чрезвычайно актуальны.



– Рак молочной железы действительно один из самых распространенных диагнозов в онкологии. Своевременная диагностика – это шанс на спасение. Сейчас маммография и УЗИ проводятся в рамках диспансеризации населения и при профмедосмотрах, – сказал Дмитрий Миронов. – В настоящее время также ведется разработка концепции развития онкологической службы региона. Учитывая важность проблемы, я дам поручение изучить предлагаемый проект. Считаю целесообразным и рассмотрение вопроса об анализе крови на витамин D при проведении, например, медосмотра работников предприятий.



Также губернатор поддержал озвученное председателем правления союза женщин Светланой Хобиной предложение о включении в положение о конкурсе «Лучшие промышленные предприятия области» нового показателя – «Улучшение условий труда работающих на предприятии женщин».