​6 марта губернатор Дмитрий Миронов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, в ярославском Культурно-зрелищном центре.



Глава региона поздравил представительниц прекрасного пола с предстоящим праздником, пожелал мира, добра, внимания близких и здоровья.



– Этот праздник в России один из самых любимых. Он уже давно утратил политическую окраску и остался для всех нас днем, когда мужчины говорят своим дорогим женщинам самые добрые и искренние слова, – сказал Дмитрий Миронов. – Роль женщины не исчерпывается только семьей и домом. В трудные времена российские женщины вставали рядом с мужчинами на защиту Родины. Ваш вклад в экономику, социальную сферу, общественную жизнь региона и сегодня невозможно переоценить. Вы занимаете ведущие позиции в образовании и медицине, выпускаете газеты и ведете телепрограммы, руководите промышленными предприятиями и государственными структурами. Вы служите в силовых структурах, помогая мужчинам охранять спокойствие и правопорядок.



В праздничный день Почетного знака Алексея Петровича Мельгунова были удостоены артистки Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова Татьяна Иванова и Ирина Чельцова, а также преподаватель по классу фортепиано детской школы искусств №3 Ярославля Татьяна Капитонова. Еще 20 человек, среди которых представительницы правоохранительных органов, социальных служб, различных учреждений образования и культуры, получили от губернатора ценные награды.



Творческим подарком присутствующим стало выступление заслуженного деятеля искусств, автора и исполнителя Игоря Николаева.