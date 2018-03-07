​9 марта в Рыбинском водохранилище в районе затопленной Югской Дорофеевой пустыни вновь пройдут подледные исследовательские работы. Участие в процессе, руководит которым Русское географическое общество, принимают разведывательно-водолазная команда, центр водного спорта «Ветрено», межрегиональная общественная организация «Третий Рим».



– В 2018 году продолжаются работы по исследованию разрушенной и затопленной усадьбы Борисоглеб в Брейтовском районе и Югской Дорофеевой пустыни в Рыбинском районе, – рассказала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Изучение русской Атлантиды на Ярославской земле интересно и профессионалам, и туристам. Особенно актуальны эти работы в рамках новой концепции позиционирования региона на туристическом рынке, в которую включена и Молога, погребенная под водами рукотворного моря. Безусловно, есть четкие географические границы утраченного города, но акватория водохранилища уже привычно воспринимается как в целом затопленные земли Мологского края.



Реализация на Рыбинском море проекта «Затопленные святыни Мологского края» началась в прошлом году. Зима 2017 года принесла сенсационные находки: прекрасно сохранившиеся под водой и не пострадавшие во время создания Рыбинского моря аркады и лестницы набережной усадьбы Иловна, принадлежавшей знаменитому роду Мусиных-Пушкиных.



– Сделанные открытия дали старт новому направлению туризма в Ярославской области – историческому дайвингу, – отметила Юлия Рыбакова. – Идейные вдохновители проекта планируют создать виртуальный музей на основе технологий 3D-моделирования.



Основание Югской Дорофеевой пустыни датируется 5 мая 1615 года. В то время монастырь представлял собой правильный четырехугольник в 60 сажен длиной по каждой из сторон. В середине на широкой открытой площади возвышался увенчанный пятью куполами каменный собор во имя Живоначальной Троицы, построенный в 1793 – 1810 годах. Перед папертью – 12 гранитных ступеней. Восточная сторона каменной ограды пересекалась посередине святыми воротами с двухэтажными кельями по сторонам и над ними – трехъярусной колокольней, возведенной в 1839 – 1857 годах. Вне обители располагались три каменные гостиницы для приезжающих богомольцев, баня, амбары, конный двор, кузница. В 1920-е годы на территории монастыря был образован детский лагерь, изъяты церковные ценности.



– Запланировано, что подводные исследовательские работы пройдут с 10 до 15 часов, – рассказал председатель общественного совета при департаменте туризма Ярославской области, член межрегиональной общественной организации «Третий Рим» Андрей Тутариков. – На место погружений, непосредственно на лед над затопленной Югской Дорофеевой пустынью, прибудет епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин. В погружениях примет участие мэр Рыбинска Денис Добряков.



В непосредственной близости от места погружений в то же самое время пройдет Кубок Рыбинского моря – 2018 по зимнему кайтингу. Его проводят администрация Рыбинского района, компании «Akvilon Sport», «Amaxtur», «Windserf76.ru» при поддержке центра водного спорта «Ветрено».