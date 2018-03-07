​В Ярославле на улице Строителей и Ленинградском проспекте будут построены ясли для малышей. Решение о выделении земельных участков для их возведения принято на заседании рабочей группы по вопросам регулирования имущественных и земельных отношений Координационного совета области.



– К 2021 году в регионах страны должна быть обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Это одна из социально важных задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, – подчеркнул заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – На создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях Ярославская область получила 350 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти средства будут направлены на строительство 11 яслей. До конца 2019 года будет создано 780 дополнительных мест для малышей до 3 лет.



Роман Колесов добавил, что перечень объектов определен Правительством области совместно с органами местного самоуправления с учетом имеющейся потребности в дошкольных образовательных учреждениях. Предусмотрено строительство четырех детских садов в Рыбинске, двух – в Ярославском муниципальном районе и пяти – в Ярославле.



Дошкольные учреждения на улице Строителей и Ленинградском проспекте будут рассчитаны на 90 детей от года до двух лет. В данный момент идет работа над проектно-сметной документацией. Строительство яслей будет проводиться на условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов.