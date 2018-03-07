​Из федерального бюджета Ярославской области будет выделено около 148 миллионов рублей на развитие здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.



– Федеральные средства позволят нам сделать здравоохранение в селах и деревнях региона более доступным, – подчеркнул губернатор Дмитрий Миронов. – А это напрямую влияет на качество жизни на селе в целом. Кроме того, значительное финансирование направляется на дооснащение детских поликлиник, что также очень важно для решения поставленной Президентом задачи по сбережению нации.



На приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек региону выделяется более 61 миллиона рублей. На развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, в том числе и на дооснащение детских поликлиник медицинскими изделиями – 74 миллиона. На приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек – еще почти 13 миллионов рублей.