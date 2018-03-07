​26 марта аэропорт Туношна запускает регулярные круглогодичные авиарейсы между Казанью и Ярославлем. Этому предшествовала совместная работа Правительства Ярославской области и Правительства Республики Татарстан, а также международного аэропорта Туношна и авиакомпании «ЮВТ Аэро».



– Прямое авиасообщение между Ярославской областью и Республикой Татарстан расширяет туристические и инвестиционные возможности нашего региона, – отметил заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев. – Время в пути составит немногим более часа. Кроме того, эти рейсы упрощают перелеты в направлениях Урала и Сибири.



Полеты будет осуществлять авиакомпания «ЮВТ Аэро» на 50-кресельных воздушных судах CRJ-200 по понедельникам и четвергам. Вылет из Казани в Ярославль запланирован на 17.40, вылет из Ярославля в Казань – на 18.40. Продажа билетов на рейсы уже началась.



Аэропорт Туношна последовательно расширяет маршрутную сеть в соответствии с потребностями пассажиров. Так, в 2018 году жители Ярославской и соседних областей смогут отправиться отсюда в города, где будут проводиться этапы Кубка мира по футболу: Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград.



В июне также возобновят авиарейсы в Симферополь, которые будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. Впервые в предстоящий «высокий» сезон Ярославский аэропорт будет выполнять авиарейсы в Анапу.



– Сегодня аэропорт Туношна старается предложить своим пассажирам максимум сервиса, для чего мы уже начали продажи авиабилетов на нашем сайте, – сообщил генеральный директор Ярославского аэропорта Анатолий Козлов. – Также в ближайшем времени планируем открыть в Ярославле офисы продаж туров. Сейчас в этих целях ведется активная работа по заключению агентских соглашений с крупнейшими российскими туристическими операторами.