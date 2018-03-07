​Авария на канализационном коллекторе по улице Ананьевской в Мышкине ликвидирована. На протяжении почти двух лет вытекающие из него стоки попадали в ручей, а следом в Волгу. Предприятие, которое ранее занималось водохозяйственным комплексом Мышкина, проблему решить не могло. Но с приходом на территорию района ГП Ярославской области «Северный водоканал» и принятием федеральной программы «Чистая Волга», инициатором которой является губернатор Дмитрий Миронов, ситуация сдвинулась с мертвой точки.



– С ноября по декабрь наши аварийные бригады обследовали коллектор, активно проводили промывку, – рассказал генеральный директор предприятия Сергей Ивенков. – Выяснилось, что объект долгое время не обслуживался, труба сломана, а колодцы, которые были установлены с нарушением технологий, уже наполовину разрушены. Необходима замена 480 метров аварийной трубы. Это плановые работы.



Пока новая труба в расторговке, Северный водоканал промыл и прочистил старую. Несмотря на морозы, специалисты собрали дополнительную линию по перебросу канализационных стоков из одного колодца в другой, минуя дефектный участок коллектора.



В настоящее время канализационные стоки текут по положенному руслу. Попадание стоков в ручей и в Волгу исключено. Однако ситуация с сильным загрязнением дефектной трубы может повториться. В этом случае в работу включатся два насоса, и заработает линия-дублер, по которой и пойдут стоки.



Замену участка канализационного коллектора Северный водоканал планирует осуществить ближе к лету, как только пройдут торги и будет закуплена новая труба.