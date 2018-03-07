​7 марта в Ярославскую область прибыл министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. В рамках визита он встретился с губернатором Дмитрием Мироновым. Стороны обсудили перспективы развития старейшего туристического маршрута Золотое кольцо России, а также другие вопросы, касающиеся сферы культуры.



– С конца 2016 года Правительство области, осознавая свою ответственность за судьбу маршрута, реализует межрегиональный проект «Золотое кольцо 2.0», – сказал Дмитрий Миронов. – Мы инициировали разработку общего стандарта обслуживания туристов на всем протяжении маршрута, сформирован единый «Фестивальный календарь». И главное, создан Союз городов Золотого кольца России, который объединяет усилия Ярославской, Московской, Ивановской, Костромской и Владимирской областей.



Дмитрий Миронов отметил важность включения Углича в состав маршрута, добавив, что этому предшествовала большая подготовительная работа.



– В Ярославле сотни памятников, достойных внимания туристов не только из России, но и из зарубежья, – подчеркнул Владимир Мединский. – И наша задача – подумать сейчас, как придать дополнительный импульс туротрасли региона. Вы являетесь активными участниками маршрута Золотое кольцо – это здорово. Теперь важно сделать так, чтобы туристы оставались в Ярославской области на несколько ночей. Вообще поездка в Ярославль, в область, в Переславль-Залесский, в Углич, в Ростов должна стать такой же обязательной для любого гражданина России, как и поездка в Петербург. Раз в жизни хотя бы это надо увидеть, потому что отсюда начиналась русская земля.



Дмитрий Миронов рассказал об основных направлениях развития отрасли. Так, становится все более популярным водный, гастрономический, промышленный туризм. Все больший интерес у гостей региона вызывает Ярославский зоопарк. В конце прошлого года была разработана концепция создания на его основе биопарка «Ярославль». Главная идея проекта – развивать ландшафтный тип содержания животных, при котором вольеры максимально соответствуют их биологическим потребностям.



– Активно развивается и водный туризм, – отметил Дмитрий Миронов. – Учитывая возможности Волги, мы объединяем несколько городов в один туристический маршрут. Используем потенциал Плещеева озера и озера Неро.



Также участники встречи затронули вопрос передачи православной церкви имущества религиозного назначения, обсудили перспективы развития культуры на селе.