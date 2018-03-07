​Сегодня член Совета Федерации Игорь Каграманян и заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Наталья Даниленко посетили больницы Рыбинска и пообщались с их сотрудниками. Цель поездки – изучение потребностей лечебных учреждений. В ближайшее время в Ярославскую область из резервного фонда Президента России поступят средства на развитие здравоохранения, и ряд больниц и поликлиник ждет модернизация.



Так, рыбинская больница №2 в этом году планирует заменить трубку компьютерного томографа и запустить технику на полную мощность. Также в городе есть потребность в современных аппаратах УЗИ-диагностики, рентген-аппаратах.



– В Рыбинске одна из серьезных проблем – это кадры для лечебных учреждений, – отметил Игорь Каграманян. – Совместно с руководством области и города будем активизировать программу поддержки молодых специалистов, желающих работать в нашем регионе. Отрадно, что вторая больница Рыбинска смогла с помощью предоставления жилья врачам привлечь четырех медиков.



Следующий пункт посещения – городская больница №1. В конце прошлого года сюда поступил современный цифровой маммограф, закупленный на средства из резервного фонда Президента России. Обследования на этом оборудовании проходят жители не только Рыбинска, но и соседних муниципальных образований. Точность исследований позволяет выявить онкологию на самых ранних стадиях.



– Одна из наших приоритетных задач на ближайшие годы – борьба с онкологией, – сообщила Наталья Даниленко. – Президент России Владимир Путин четко обозначил значимость этого вопроса в своем послании Федеральному собранию. Нам важно не только наладить систему раннего выявления болезни, но и обозначить преемственность в работе всех служб. И здесь на первый план выходят главные врачи медицинских учреждений. Организация управления – один из ключевых моментов развития областной системы здравоохранения.