​Сегодня в Ярославском художественном музее министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский передал главе Угличского района Анатолию Курицину свидетельство о присвоение городу Угличу статуса участника национального проекта «Золотое кольцо России».



– Название «Золотое кольцо» очень емко и точно отражает смысл маршрута, который включает в себя древние города России, очаги формирования нашей государственности, культуры и языка, – сказал Владимир Мединский. – Сегодня Золотое кольцо возвращает себе статус наиболее востребованного и узнаваемого маршрута нашей страны. Только в 2017 году по нему проехали более 5 миллионов человек. Войти в этот маршрут достойны многие города нашей страны, но мы поставили задачу сделать Золотое кольцо своего рода элитарным клубом, взяв за образец Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Долгое время официальный список городов маршрута оставался неизменным. В январе на встрече с Президентом России Владимиром Путиным представители региона выступили с инициативой включения Углича в Золотое кольцо. Предложение получило поддержку и было рассмотрено Советом по вопросам систематизации культурно-познавательного туристского маршрута Золотое кольцо России. В его состав входят главы администраций городов и ведущие эксперты в сфере культуры и туризма, задача которых – дать оценку претендентам на включение в этот маршрут.



Решение о присвоении Угличу статуса участника национального проекта «Золотое кольцо России» было принято 14 февраля.



– Углич – один из древнейших городов нашей страны. В каталогах туроператоров он давно значился участником Золотого кольца, – отметил Владимир Мединский. – Теперь мы восстанавливаем историческую справедливость и принимаем официальное решение.



Углич стал первым городом, который присоединился к маршруту по новой системе.



– Уверен, что принятое решение придаст Угличу и всей туристической отрасли региона новый импульс развития, – сказал Дмитрий Миронов. – Потенциал у города есть. Уже сейчас он принимает более четырехсот тысяч туристов в год. И это не предел.



Губернатор подчеркнул, что региональная и муниципальная власть постоянно работает над развитием туристического потенциала города, и это дает свои результаты. Так, два года назад Министерство культуры назвало Углич лучшим малым городом России и присудило грант в размере 20 миллионов рублей для благоустройства исторического центра. Здесь создан первый в регионе классический туристический информационный центр, работает дирекция Ассоциации малых туристских городов, ежегодно проходит фестиваль малых городов. Углич проводит не менее 20 туристических мероприятий межрегионального уровня в год.



Анатолий Курицин поблагодарил Владимира Мединского и Дмитрия Миронова за оказанное доверие.



– Это доверие нас ко многому обязывает, и от всех угличан хочу сказать, что мы не подведем, – пообещал он. – У нас есть огромные резервы, Углич расположен на берегу красивой русской реки – матушки-Волги, вдоль которой можно прогуляться. И мы обязательно включим это во все программы, которые будут работать как на уровне Федерации, так и на уровне области.