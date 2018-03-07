​Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с Международным женским днем!



Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете нас нежностью и создаете уют.



Вы источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях. Мы вас любим и ценим, восхищаемся и дорожим вами! Всегда готовы подставить свое мужское плечо, поддержать, защитить.



Желаю находиться в окружении внимания и заботы своих родных и близких, всегда находить повод для улыбок.



Здоровья, успехов, радости, счастья! С праздником! С 8 Марта!



Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко