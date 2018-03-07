|Дорогие женщины! Примите сердечные поздравления с Международным женским днем!
Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете нас нежностью и создаете уют.
Вы источник нашей собственной жизни и ее продолжение в детях. Мы вас любим и ценим, восхищаемся и дорожим вами! Всегда готовы подставить свое мужское плечо, поддержать, защитить.
Желаю находиться в окружении внимания и заботы своих родных и близких, всегда находить повод для улыбок.
Здоровья, успехов, радости, счастья! С праздником! С 8 Марта!
Председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко
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