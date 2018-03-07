|Дорогие ярославны!
Поздравляю вас с первым праздником весны – Международным женским днем 8 Марта!
Все самое лучшее и светлое в нашей жизни от вас, милые женщины!
Вам удается успешно совмещать трудовую и общественную деятельность, воспитание детей и сохранение тепла в семьях.
Вы несете в мир радость и гармонию, добро и спокойствие, вдохновляете нас, дарите свою любовь и заботу.
Мы ценим вашу красоту и обаяние и от всего сердца благодарим за терпение и поддержку.
Пусть в эти яркие весенние дни близкие и друзья окружат вас вниманием, подарят улыбки, хорошее настроение и безграничное счастье!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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