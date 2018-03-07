​Дорогие ярославны!



Поздравляю вас с первым праздником весны – Международным женским днем 8 Марта!



Все самое лучшее и светлое в нашей жизни от вас, милые женщины!



Вам удается успешно совмещать трудовую и общественную деятельность, воспитание детей и сохранение тепла в семьях.



Вы несете в мир радость и гармонию, добро и спокойствие, вдохновляете нас, дарите свою любовь и заботу.



Мы ценим вашу красоту и обаяние и от всего сердца благодарим за терпение и поддержку.



Пусть в эти яркие весенние дни близкие и друзья окружат вас вниманием, подарят улыбки, хорошее настроение и безграничное счастье!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов