​10 марта в ДК имени А.М Добрынина в Ярославле состоялась демонстрация работы комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые будут применяться 18 марта на избирательных участках при проведении выборов Президента РФ.



В мероприятии приняли участие представители региональных отделений политических партий, доверенные лица кандидатов на должность Президента Российской Федерации, председатель региональной Общественной палаты Ярославской Березкин, уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин, международные наблюдатели ОБСЕ, представители СМИ, системные администраторы территориальных избирательных комиссий и другие заинтересованные лица.



– Сегодня мы тестируем и демонстрируем работу комплексов обработки избирательных бюллетеней, которые будут установлены на избирательных участках в крупных городах региона, – рассказал председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров. – В ходе мероприятия все лично могут проверить технические средства подсчета голосов и еще раз убедиться в открытости и прозрачности избирательного процесса как в Ярославской области, так и на территории всей страны.



Для полной наглядности был смоделирован полный цикл работы участковой избирательной комиссии с подсчетом голосов и проведением контрольного ручного пересчета.



Все действия с КОИБами проводились открыто в присутствии участников мероприятия, которым предоставили возможность наблюдать и контролировать каждый из этапов.



В ходе тестирования был составлен и напечатан протокол об итогах пробного голосования, а также проведен контрольный ручной пересчет результатов. Присутствовавшие лично проконтролировали абсолютное соответствие итогов ручного пересчета результатам, полученным с помощью КОИБов.



При проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Ярославской области будет работать 289 комплексов обработки избирательных бюллетеней. КОИБы будут использоваться на избирательных участках Ярославля, Угличского и Ростовского районов.