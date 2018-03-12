​В рамках рабочей поездки в Ярославскую область министр культуры РФ Владимир Мединский вместе с губернатором Дмитрием Мироновым посетил ряд культурных и туристско-развлекательных объектов.



Одним из значимых пунктов программы стал музей-заповедник Ростовский кремль. Гости осмотрели территорию бывшей резиденции митрополита Ростовской епархии и посетили археологический фонд. Представляющая его экспозиция размещена в кладовой палате в режиме так называемого открытого хранения. Фонд начал формироваться с момента основания музея в 1883 году. В настоящий момент он насчитывает более 30 тысяч единиц хранения и продолжает пополняться.



Директор музея Наталия Каровская рассказала гостям о результатах одного из этапов реконструкции Конюшенного двора – прокладке газопровода. Вопрос, напомним, начал решаться при активном участии главы региона Дмитрия Миронова. Теперь здание, являющееся памятником архитектуры XVII века, подключено к газораспределительным сетям.



В театре имени Федора Волкова Владимир Мединский и Дмитрий Миронов посетили репетицию нового спектакля «Девушка для прощаний», пообщались с режиссером постановки Владимиром Олейниковым и хореографом Егором Дружининым. Первый заместитель директора театра Валерий Русин провел для гостей небольшую экскурсию.



В Ярославском зоопарке директор учреждения Теймураз Бараташвили рассказал министру о новой форме работы, при которой животных содержат в условиях, максимально приближенных к естественным. Большие вольеры, продуманный ландшафт, значительная территория (порядка 120 гектаров) – все это позволяет сегодня называть Ярославский зоопарк биопарком.