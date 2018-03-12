​В минувшие выходные дайверы обследовали колокольню, башню и одну из стен Югского мужского монастыря, затопленного при строительстве Рыбинской ГЭС. Среди значимых находок – кованые элементы, возраст которых может превышать 400 лет.



Перед погружением дайверов благословил епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин, отметив важность изучения вещественных останков некогда главной святыни и мощного духовного центра Рыбинска. Водолазы провели видеосъемку монастыря. Обитель сильно разрушена, предположительно, перед затоплением она была взорвана. Однако на видеозаписи хорошо видны крупные фрагменты стен, колокольни.



Удалось поднять на поверхность металлические изделия с декоративной ковкой. Возможно, они были частью ограды монастыря или надвратного козырька. После изучения находки будут переданы в музей.



Экспедиция работала в рамках проекта «Затопленные святыни Мологского края». Осенью разведывательно-водолазная команда провела на месте мужского монастыря Югская Дорофеева пустынь гидролокационные работы, в ходе которых было установлено точное местоположение обители.



– Сделанные открытия дали старт новому направлению туризма в Ярославской области – историческому дайвингу, – отметила директор регионального департамента туризма Юлия Рыбакова. – Изучение русской Атлантиды на Ярославской земле интересно и профессионалам, и любителям. Особенно актуальны эти работы в рамках новой концепции позиционирования региона на туристическом рынке, в которую включена и Молога, погребенная под водами рукотворного моря. Безусловно, есть четкие географические границы утраченного города, но акватория водохранилища уже привычно воспринимается как в целом затопленные земли Мологского края.



Реализация на Рыбинском море проекта «Затопленные святыни Мологского края» началась в прошлом году. Зима 2017 года принесла сенсационные находки: прекрасно сохранившиеся под водой и не пострадавшие во время создания Рыбинского моря аркады и лестницы набережной усадьбы Иловна, принадлежавшей знаменитому роду Мусиных-Пушкиных.



– Наша задача сегодня – сделать видеосъемку и потом с помощью современных технологий выполнить 3D-моделирование монастыря, чтобы воссоздать, как он выглядел раньше, и показать, как выглядит сегодня, – рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов. – Зимние погружения обусловлены несколькими причинами: чище и прозрачнее вода, видимость составляет до 4 метров, что летом невозможно, проще доставка к месту и разбивка лагеря, нет зависимости от ветра и качки. Из-за льда существуют свои сложности: один вход – один выход, но у нас работает опытная команда дайверов с высоким уровнем подготовки.



В составе водолазной команды участие в погружении принял глава Рыбинска Денис Добряков. Он отметил, что Югская икона Божией Матери до сих пор является покровительницей города и хранится в Спасо-Преображенском соборе.



– Это наша история, и пусть физически монастырь уже не восстановить, но память о нем необходимо сохранить. Мы можем сделать информацию об этой обители более понятной и наглядной: оцифровать данные, создать интерактивный музей, чтобы люди смогли посещать святые места в Сети, – сказал Денис Добряков.



Справка



Основание Югской Дорофеевой пустыни датируется 5 мая 1615 года. В то время монастырь представлял собой правильный четырехугольник в 60 сажен длиной по каждой из сторон. В середине на широкой открытой площади возвышался увенчанный пятью куполами каменный собор во имя Живоначальной Троицы, построенный в 1793 – 1810 годах. Перед папертью – 12 гранитных ступеней. Восточная сторона каменной ограды пересекалась посередине святыми воротами с двухэтажными кельями по сторонам и над ними – трехъярусной колокольней, возведенной в 1839 – 1857 годах. Вне обители располагались три каменные гостиницы для приезжающих богомольцев, баня, амбары, конный двор, кузница. В 1920-е годы на территории монастыря был образован детский лагерь, изъяты церковные ценности.