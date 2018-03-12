​На встрече работников радиозавода и дома культуры «Радий» с представителями муниципалитета Ярославля были представлены проекты благоустройства общественных территорий в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



– В течение последнего времени у нас проходит много встреч с гражданами, с активами районов. Мы информируем население о ходе реализации программы «Решаем вместе!», рассказываем о представленных на голосование территориях и о том, какие работы планируется выполнить на каждой из них, – рассказал председатель муниципалитета города Артур Ефремов.



На основе пожеланий жителей Ярославля студенты-архитекторы разработали эскизы общественных территорий, которые будут принимать участие в рейтинговом голосовании.



Во Фрунзенском, как и в других районах Ярославля, претендентов на победу три: парк Судостроителей, парк Победы на Липовой горе и аллея на улице Ньютона. Первый набрал наибольшее число голосов жителей в ходе предварительного отбора. Здесь авторы проекта предложили обустроить береговую зону пруда, велодорожки, трассу для скандинавской ходьбы, установить детский городок. Предусмотрены и реконструкция системы освещения, и озеленение зоны отдыха.



В парке Победы рядом с ДК «Радий», согласно эскизам, также планируется установить освещение – в той части, где расположена стела «Слава комсомолу», обустроить пешеходные дорожки. Собравшиеся на обсуждение жители микрорайона Липовая гора внесли свои предложения, в частности, выступили за обустройство скейтплощадки. Все замечания и инициативы, озвученные в ходе встречи, будут учтены при корректировке проекта.



– Место, в котором живешь и работаешь, всегда хочется видеть самым лучшим, – сказала жительница Липовой горы Лариса Векшина. – Мы очень любим наш парк Победы. С течением времени он стал приходить в упадок, и лишь недавно его начали реконструировать. Надо довести дело до конца и полностью привести все в порядок.



Заключительный этап голосования для удобства жителей будет проходить 18 марта. На избирательных участках каждый ярославец, достигший 14-летнего возраста, сможет выбрать по одному объекту для благоустройства. Всего в городе будет организовано 19 временных и 126 постоянных избирательных участков.



Территория, набравшая наибольшее количество голосов горожан, гарантированно получит средства бюджета на реконструкцию в 2018 году.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.