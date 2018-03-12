​В Правительстве Ярославской области прошла рабочая встреча с делегацией китайской провинции Хэйлунцзян. Стороны обсудили совместную работу в рамках межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития.



– 2018 – 2019 годы объявлены перекрестными годами межрегионального сотрудничества России и Китая. В их рамках запланированы сотни мероприятий, прежде всего в сфере бизнеса и предпринимательства, – отметил, открывая встречу, заместитель председателя Правительства региона Максим Авдеев. – Мы заинтересованы в развитии отношений по целому ряду направлений. Ярославская область уже зарекомендовала себя как надежный партнер в реализации крупных инвестиционных проектов с иностранным участием. В числе таковых – совместный проект ТГК-2 и корпорации «Хуадянь» по строительству ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в Ярославле. Сегодня мы готовы расширять бизнес-связи и приглашать наших китайских партнеров к участию в ключевых событийных проектах региона, а также налаживать систематический информационный обмен.



Одной из площадок для подробного обсуждения этих вопросов станет Российско-Китайский форум межрегионального сотрудничества и обмена, который пройдет 15 – 17 июня в Харбине. Представители китайской делегации передали приглашение к участию в форуме на имя главы Ярославского региона Дмитрия Миронова, который является председателем российской части межрегионального совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития. Кроме того, они выразили надежду на совместную работу по организации участия в форуме делегаций регионов РФ, входящих в состав совета.



В рамках форума запланирована работа биржи контрактов, где Ярославский регион сможет презентовать перспективные проекты и инвестплощадки, а предприятия области – продемонстрировать свои возможности и найти новых партнеров.



– Сотрудничество регионов РФ и КНР вступает в новую стадию, – подчеркнул начальник канцелярии иностранных дел провинции Хэйлунцзян Ван Хайцзюнь. – В настоящее время мы готовим к обсуждению планы взаимодействия в сферах промышленности, культуры, туризма и других областях общественной жизни. Кроме того, планируем реализовать ряд мероприятий различного уровня.



В рамках визита представители делегации ознакомятся с инвестиционным и туристическим потенциалом региона, а также посетят индустриальный парк «Новоселки» и Китайский культурно-образовательный центр на базе Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского.



Справка



Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития – межгосударственная неправительственная организация, созданная руководителями двух стран в целях укрепления взаимного партнерства. Комитет поддерживает большое количество российско-китайских проектов и инициатив, оказывает им содействие в поиске потенциальных партнеров.



Проектам, включенным в годовой план работы комитета, предоставляется административная поддержка, поддержка в выстраивании отношений с органами власти и организациями КНР, экспертно-консультационное, информационное сопровождение.



Рабочими органами национальных частей комитета являются 16 советов. Межрегиональный совет создан в ноябре 2014 года как инструмент развития отношений России и Китая. Сегодня в состав совета входят руководители 69 регионов России и 10 провинций и городов КНР. Председателем российской части совета является губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, председателем китайской части совета – секретарь парткома КПК провинции Хэйлунцзян Джан Цинвей.



Основной задачей совета является создание практических инструментов развития сотрудничества регионов России и Китая. На сегодняшний день при поддержке совета уже создана и успешно функционирует первая китайская электронная торговая платформа со 100-процентным российским капиталом «Dakaitaowa.com», позволяющая российским производителям увеличить экспорт продуктов питания в КНР.



Совет уже оказывает практическую поддержку российским и китайским регионам и компаниям. Через него субъекты РФ продвигают различные проекты и находят партнеров для их реализации. Совет обеспечивает их адаптацию к китайскому инвестиционному рынку, помогает сократить финансовые и временные затраты в сотрудничестве с Китаем, оказывает содействие в развитии знаковых туристических проектов.