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Вопросы противодействия страховому мошенничеству 12 марта обсудили в Правительстве области на заседании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений. Рабочее совещание с участием представителей Банка России, органов власти, силовых структур, страховых компаний провел заместитель губернатора Андрей Шабалин.



В настоящее время деятельность по оказанию услуг в части страхования транспортных средств в регионе ведут порядка 25 крупных компаний. По информации департамента страхового рынка Банка России, в Ярославской области наблюдается тенденция возрастающей убыточности страховщиков. При этом все больше появляется недобросовестных посредников – автоюристов, фальсифицирующих ДТП и экспертизы.



В целях противодействия мошенничеству в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности участники заседания предложили создать специальную межведомственную рабочую группу.



– В рамках исполнения поручения Президента России Владимира Путина уже действует рабочая группа при Банке России. Для усиления работы по противодействию страховому мошенничеству в регионе рассмотрим вопрос о создании межведомственной группы с участием сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, страховых компаний, – отметил Андрей Шабалин.



В ходе совещания также обсудили работу по обеспечению безопасности на предстоящих выборах Президента России. Более двух тысяч сотрудников полиции и 70 человек из спецподразделения Росгвардии будут обеспечивать охрану общественного порядка в Ярославской области в единый день голосования 18 марта. За безопасностью дорожного движения в день выборов будут следить более 600 человек личного состава и 160 патрульных автомобилей. На объектах проведения выборов организованы пожарно-профилактические мероприятия.



​18 марта в регионе будут работать 869 избирательных участков, 27 из них временные. Средствами видеонаблюдения оснащено 490 избирательных комиссий, в том числе 26 территориальных и 464 участковые. На 289 избирательных участках региона при голосовании будут использоваться комплексы обработки избирательных бюллетеней.