В регионе введен в эксплуатацию еще один долгострой. Сегодня ключи от квартир в доме №15, корпус 2, на проспекте Машиностроителей в Ярославле дольщикам вручил губернатор Дмитрий Миронов.



– Вы долго ждали этого события. Надеюсь, в новых квартирах вам будет тепло и уютно, – сказал Дмитрий Миронов. – Защита прав участников долевого строительства – один из приоритетов работы Правительства области. Благодаря принятым мерам в 2017 году в регионе введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов, ключи от квартир получили почти 1300 участников строительства. Для сравнения: по итогам 2016 года сданных долгостроев было только два. В настоящее время разрешение ситуации с дольщиками находится под контролем Президента России Владимира Путина. На федеральном уровне приняты решения, направленные на защиту их интересов. Прорабатываются вопросы страхования, чтобы такие ситуации в дальнейшем не возникали.



Губернатор добавил, что Правительство области также продолжает активную деятельность в этом направлении. В частности, разработан и действует механизм льготного предоставления земли инвесторам, занимающимся завершением проблемных объектов, создана рабочая группа, которая объединяет усилия всех заинтересованных сторон в разрешении проблемы обманутых дольщиков.



Дмитрий Миронов призвал новоселов включиться в этот процесс и оказывать посильное содействие жителям региона, также пострадавшим от недобросовестных застройщиков.



Строительство 35-квартирного пятиэтажного дома на проспекте Машиностроителей, стартовавшее в 2012 году, должно было завершиться в 2014-м, но неоднократно приостанавливалось. В связи с риском попадания в реестр проблемных объект был взят на особый контроль Правительством области. Ускорить ввод дома в эксплуатацию помогла организация-инвестор ООО «Инвестпроект».



Губернатор принял приглашение дольщиков и вместе с ними осмотрел новые квартиры. Среди тех, кому их предстоит обживать, немало малышей. Представитель подрядчика сообщил, что, как только позволит погода, для них будет обустроена детская площадка. Оборудование для нее уже закуплено.



​– Каждый дом у нас находится на контроле, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Конечно, нельзя сделать все и сразу, но мы ориентируемся на максимальный результат. Вопрос будет решаться. И положительные тенденции уже есть.