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В детской поликлинике медсанчасти НПЗ полным ходом идут ремонтные работы. Буквально через месяц чистые, светлые помещения встретят своих маленьких пациентов.



Средства на капитальный ремонт были выделены в конце прошлого года из резервного фонда Президента России Владимира Путина. Два миллиона рублей пошло на замену окон, дверей, новую сантехнику. Медицинское учреждение в течение года принимает участие в реализации федерального проекта «Новая модель поликлиники». На основе бережливых технологий площади, которые малоэффективно использовались, адаптируют под нужды пациентов. В итоге в поликлинике появятся кабинет неотложного приема, процедурная комната, холл для ожидания и кабинет здорового приема.



В планах – за счет спонсорской помощи приобрести интерактивный экран, чтобы дети в ожидании своей очереди могли посмотреть мультфильмы.



– За счет внедрения принципов бережливого производства мы улучшаем качество оказания медицинских услуг, – рассказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. – Для нас принципиально важно, чтобы в поликлинике было комфортно находиться юным ярославцам и их родителям, удобно работать медицинскому персоналу.



С завершением ремонта потоки больных и здоровых детей больше не будут пересекаться. Кроме того, появится специальный кабинет для подростков с отдельной входной группой. Юные пациенты смогут обращаться к своим докторам в любой день недели.



– Ремонт завершится уже в середине апреля, – сообщила главный врач больницы Елена Ивенкова. – Сейчас приступили к процедуре закупки мебели и частично оборудования. Кроме того, готовим специальную колясочную зону.



​Детская поликлиника медсанчасти НПЗ обслуживает порядка 5000 детей.