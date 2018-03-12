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Сегодня в Ярославле с рабочим визитом побывал главный специалист Министерства здравоохранения России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, который много лет возглавляет НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. Лопаткина. В государственном медицинском университете он выступил с лекцией об охране репродуктивного здоровья населения.



– Министерство здравоохранения добилось серьезных успехов в борьбе с материнской и младенческой смертностью. Сейчас эти показатели достигли исторического минимума, – сообщил Олег Аполихин. – Впервые в истории нашей страны по итогам 2017 года материнская и младенческая смертность составила 8,3 на 100 тысяч человек и 5,3 на тысячу родившихся. Сейчас мы готовим концепцию охраны репродуктивного здоровья населения Российской Федерации.



Что касается Ярославской области, то за одиннадцать месяцев 2017 года в регионе родился 12301 ребенок, это на 1869 младенцев меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Вместе с тем суммарный коэффициент рождаемости в Ярославской области достаточно высокий – выше, чем в среднем по Центральному федеральному округу. Впереди только четыре региона: Костромская, Калужская, Московская и Владимирская области.



Для повышения рождаемости и уровня социальной защищенности семей с детьми в Ярославской области предоставляются меры социальной поддержки за счет средств регионального бюджета. Например, ежемесячное пособие на ребенка – оно составляет от 407 до 939 рублей. Размер зависит от возраста малыша (до 3 лет или старше) и от количества детей в семье.



При рождении ребенка из областного бюджета выплачивается единовременное пособие: на первого – 4258 рублей, на второго – 5677, на третьего и последующих – 7096 рублей. При рождении одновременно двух или более малышей семьи получают единовременную выплату в 42720 рублей. Есть еще одна финансовая мера поддержки – региональный семейный капитал, он составляет 56606 рублей. Эти средства родители могут потратить по своему усмотрению. Есть выплаты и на ребенка, который не посещает детский сад (709 рублей). Если в семье ребенок с инвалидностью или его родители инвалиды 1 – 2-й групп, то семье выплачивается 2000 рублей.



На встрече с медицинским сообществом был поднят и вопрос здоровья будущих родителей. Немаловажная роль здесь отведена трехуровневой системе охраны репродуктивного здоровья, когда на первом этапе выявляют факторы риска, на втором в работу включаются специальные центры, а на третьем – федеральные экспертные центры, оказывающие высокотехнологичную помощь.



​– Не стоит забывать и о диспансеризации. Каждый гражданин должен также нести ответственность за свое здоровье: женщины как минимум раз в год посещать гинеколога, а после 40 лет регулярно делать маммографию, мужчины не забывать сдавать маркеры на рак предстательной железы, – добавил директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев. – Если каждый будет заботиться о своем самочувствии, это положительно скажется и на общем здоровье нации, и на демографической ситуации в стране.