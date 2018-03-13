​Ярославским школьникам удалось достойно выступить на IV национальном чемпионате «Профессионалы будущего» по методике «JuniorSkills». Он прошел в минувшие выходные в рамках всероссийского технологического фестиваля «ProFest» в Москве. Участие в состязаниях приняли 450 юниоров в возрасте от 10 до 17 лет из 30 регионов России.



Соревнования включали в себя два направления. В чемпионате профессий Илья Трейер и Роман Румянцев стали серебряными призерами в компетенции «Электроника 10+» (возрастная категория 10 – 13 лет). Также второе место в компетенции «Электроника 14+» (возрастная категория 14 – 17 лет) завоевали Виталий Квасков и Михаил Лях.



Во втором направлении состязаний – чемпионате корпораций – команде с участием ярославских школьников удалось взять золото в соревнованиях «Создание конвейерных сортировщиков». Высокотехнологическую продукцию – робота-сортировщика сельскохозяйственной продукции – создавали по заказу реального бизнеса. От Ярославской области в состав команды корпораций вошли Дмитрий Урывчиков и Антон Серов.



Достойно представили наш регион на фестивале «ProFest» и участники робототехнического фестиваля «Робофест». Команда детского технопарка «Кванториум» получила диплом победителя в номинации «Самое сложное, интересное решение» по направлению «Junior First Lego League» (JrFLL). Тутаевские первоклассники из лицея №1 заняли 3-е место в номинации «Зверомарафон» по направлению «Polycent.ru» – в забегах на скорость шагающих и бегающих роботов.



Кроме того, в феврале в Перми команда ярославского Центра детей и юношества стала обладательницей медали и диплома в номинации «Открытие сезона» по направлению «First Lego League». Данное мероприятие проходило отдельно от основного фестиваля, но являлось его частью.