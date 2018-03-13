|14 марта в Переславском районе состоится презентация туристического комплекса «Золотое кольцо». Готовность кластера – 98 процентов. Техническое открытие комплекса запланировано на май, прием первых туристов начнется во втором квартале этого года.
В рамках мероприятия запланированы осмотр основных объектов, проведение совещания в конференц-зале гостиницы «4 звезды», обсуждение перспектив развития туристического маршрута Золотое кольцо России, а также подписание соглашения между ООО «ВЭБ Капитал» и гостиничным оператором «Azimut Hotels».
Участие в мероприятии примут председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал» Антон Перин, основатель и владелец гостиничной сети «Azimut Hotels» Александр Клячин, главы городов Золотого кольца России.
Строительство комплекса ведется с 2011 года. В 2015 году финансирование проекта было приостановлено. Проводились поиски инвестора.
– Строительство возобновилось два года назад благодаря содействию Правительства Ярославской области и лично губернатора Дмитрия Миронова. Основной инвестор – Внешэкономбанк, – сообщил Дмитрий Степаненко.
На сегодняшний день на территории курорта расположены две 3- и 4-звездочные гостиницы, комплекс из 30 мини-отелей, офисный центр для туристических компаний, площадка для футбола. Дополнительно инвестором возведены три шатра для проведения мероприятий, здание мини-маркета.
Общий объем инвестиций в проект на 1 февраля составил порядка 4,7 миллиарда рублей.
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