​14 марта в Переславском районе состоится презентация туристического комплекса «Золотое кольцо». Готовность кластера – 98 процентов. Техническое открытие комплекса запланировано на май, прием первых туристов начнется во втором квартале этого года.



В рамках мероприятия запланированы осмотр основных объектов, проведение совещания в конференц-зале гостиницы «4 звезды», обсуждение перспектив развития туристического маршрута Золотое кольцо России, а также подписание соглашения между ООО «ВЭБ Капитал» и гостиничным оператором «Azimut Hotels».



Участие в мероприятии примут председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, генеральный директор ООО «ВЭБ Капитал» Антон Перин, основатель и владелец гостиничной сети «Azimut Hotels» Александр Клячин, главы городов Золотого кольца России.



Строительство комплекса ведется с 2011 года. В 2015 году финансирование проекта было приостановлено. Проводились поиски инвестора.



– Строительство возобновилось два года назад благодаря содействию Правительства Ярославской области и лично губернатора Дмитрия Миронова. Основной инвестор – Внешэкономбанк, – сообщил Дмитрий Степаненко.



На сегодняшний день на территории курорта расположены две 3- и 4-звездочные гостиницы, комплекс из 30 мини-отелей, офисный центр для туристических компаний, площадка для футбола. Дополнительно инвестором возведены три шатра для проведения мероприятий, здание мини-маркета.



Общий объем инвестиций в проект на 1 февраля составил порядка 4,7 миллиарда рублей.