​Делегация Ярославской области приняла участие во Всероссийском форуме сельхозпроизводителей, проходившем 11 – 12 марта в Краснодаре.



Деловая программа включала ряд тематических секций, посвященных вопросам стратегии развития животноводства, растениеводства, плодородия почв, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственной кооперации и фермерства. Спикерами выступили руководители ведущих предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, отраслевых союзов.



Также были развернуты масштабная экспозиция сельхозтехники и выставка товаров отечественных сельхозпроизводителей. Молодые ученые-аграрии представили посетителям свои инновационные разработки.



Итоги форума были подведены 12 марта на пленарном заседании при участии Президента России Владимира Путина.



Отмечена положительная динамика развития отрасли в целом. По прогнозу Международного совета по зерну, в этом сезоне РФ займет первое место в мире по поставкам пшеницы и второе – по поставкам зерновых в целом.



Минсельхоз России способствует развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, разрабатывая программы стратегической поддержки внутреннего спроса и экспорта. Расширяется доступ переработчиков к льготным кредитам, идет развитие логистической инфраструктуры, которая должна обеспечить экспортный рывок. Кроме того, взят курс на увеличение внутреннего потребления сельхозпродукции, поддержку добросовестных производителей молока.



В мероприятии приняли участие делегации 71 субъекта России. Ярославскую область представляли заместитель председателя Правительства Валерий Холодов, и. о. директора департамента АПК и потребительского рынка Сергей Камышенцев, руководители ПК «Могза», АО «Вощажниково», АО «Консервный завод «Поречский», ОАО «Ярославльагропромтехснаб».



– Вопросы форума выходят далеко за рамки отрасли, затрагивают интересы всей страны, – отметил Валерий Холодов. – Особое внимание сегодня необходимо уделить реализации федеральной программы по развитию села. Для выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, принимаются меры по повышению уровня жизни людей, работающих на земле. В этой связи необходимы тесная интеграция сельских территорий и общего экономического и социального пространства страны, улучшение состояния автомобильных дорог, решение вопросов газификации, обеспечения питьевой водой. Во всех этих направлениях Правительство области сегодня работает.