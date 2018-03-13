​Самые интересные проекты благоустройства общественных пространств региона в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!» представлены на выставке в ярославском Концертно-зрелищном центре.



– Здесь 25 эскизов. Это варианты реконструкции конкретных территорий в разных городах и районах, – рассказал главный архитектор Ярославской области Михаил Кудряшов. – Над концепциями работали студенты ЯГТУ, в Ярославле и Рыбинске к этому процессу также были подключены профессионалы из подведомственных учреждений. Всего было подготовлено 120 проектов. Сейчас их активно обсуждают жители региона, которые помогают доработать представленные предложения.



Каждый проект по-своему уникален. Так, интересную концепцию благоустройства зоны отдыха у храма Иоанна Предтечи на Которосльной набережной в Ярославле предложил студент 4-го курса ЯГТУ Илья Аладов.



– Было интересно заниматься разработкой эскиза для конкретной территории, – поделился он. – Храм эксплуатируется с мая по октябрь, он расположен практически в промзоне, и облик церкви теряется. Задача была выделить его за счет создания прогулочной зоны с пешеходными дорожками, малыми архитектурными формами, освещением, променадом вдоль набережной. Также предложено напротив церкви создать навесной мост, который станет видовой точкой.



Все разработанные эскизы сегодня можно увидеть на сайте губернаторского проекта «Решаем вместе!» – vmeste76.ru. В единый день голосования 18 марта варианты благоустройства с описанием также будут представлены на избирательных участках.



– По итогам голосования те эскизы, которые наберут наибольшее количество голосов жителей, будут взяты за основу при разработке проектно-сметной документации и реализованы, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.