​К 18 марта учреждения культуры города Ярославля подготовили разнообразные творческие программы, чтобы подарить жителям праздничное настроение. На каждом избирательном участке будут организованы концерты местных творческих коллективов, а также различные мастер-классы, игры и кинопоказы.



– Праздничные программы пройдут с 12 до 18 часов. Кроме традиционных концертов будет много других интересных мероприятий, – рассказала начальник управления культуры мэрии города Ольга Каюрова. – Например, в ДК «Гамма» – семейные посиделки с чаепитием, мастер-классы по изготовлению мишек и росписи пасхальных яиц.



Во Дворце культуры имени А.М. Добрынина с 10 часов начнутся открытые репетиции творческих коллективов «Счастливое детство», «Веселая семейка», «Молодежный театр». В ДК «Энергетик» будет организовано фотоателье, в котором любой желающий сможет примерить театральный костюм или одежду сказочного персонажа и получить фотографию на память. Для маленьких детей в этот день будут предусмотрены игровые зоны. Все развлечения будут бесплатными.



Ознакомиться с программой мероприятий можно здесь: https://city-yaroslavl.ru/events/55584/.