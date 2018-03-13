|В Ярославле в день выборов 18 марта муниципальные транспортные предприятия ПАТП-1 и «Яргорэлектротранс» обеспечат бесплатный проезд для всех пассажиров в течение дня на таких видах транспорта, как трамвай, троллейбус и автобус. Бесплатными в этот день будут и некоторые маршрутки, отличить их можно будет по специальным обозначениям.
– В этот день жители должны без проблем добраться до избирательных участков. По запросам избирательных комиссий будут организованы дополнительные прямые маршруты, – рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Сергей Волканевский.
Вся информация по дополнительным маршрутам будет размещена на сайте www.yargortrans.ru.
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вчера, 16:45
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