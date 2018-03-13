​Вопросам развития транспортной инфраструктуры была посвящена двусторонняя встреча губернатора Дмитрия Миронова и министра транспорта РФ Максима Соколова, которая состоялась 13 марта в Правительстве Ярославской области.



– Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию отмечал, что федеральные трассы уже в целом приведены в порядок. Теперь задача – отремонтировать региональные дороги. И Правительство Ярославской области работает над этим, – сказал Дмитрий Миронов. – В прошлом году приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» на территории Ярославской агломерации выполнен на 100 процентов и в установленные Министерством транспорта сроки – до 1 ноября. Особый упор мы делаем на качество работ. Объекты принимались только после всесторонней проверки и устранения недоделок. Для контроля качества была приобретена передвижная лаборатория, которая позволяет провести детальную оценку дорожного покрытия сразу по многим параметрам. Я лично познакомился с ее работой и могу сказать: результат отличный.



Дмитрий Миронов отметил, что если в Ярославской агломерации положительные изменения уже заметны, то во втором по величине городе области Рыбинске работу еще только предстоит начать.



– На сегодняшний день 70 процентов дорог этого второго по значимости города Ярославской области не соответствует нормативным требованиям, – отметил Дмитрий Миронов. – По нашей просьбе Президент дал поручение по проработке предложений об оказании финансовой помощи региону для решения дорожных проблем Рыбинской агломерации. Надеемся при содействии Министерства транспорта начать работы уже в текущем году.



Обсудили участники встречи и другие вопросы, в частности, завершение реконструкции моста через Которосль в Ярославле, начало работ по строительству Карабулинской развязки и обхода города Углича, включенного недавно в национальный проект «Золотое кольцо России». По словам министра, Правительство страны нацелено на развитие наиболее важных и значимых дорожных проектов.



– Карабулинская развязка – это, безусловно, один из важнейших проектов, – сказал Максим Соколов. – Вы, конечно, знаете, в своем послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин говорил об увеличении финансирования на развитие региональных дорог из федерального бюджета. Общий объем в ближайшие три года должен достичь отметки в 11 триллионов рублей. Это колоссальные средства. И они как раз будут направлены на развитие тех участков региональных дорог, которые превратились в «бутылочные горлышки». Уверен, Карабулинская развязка с новым мостовым переходом через Волгу в центральной части Ярославля является проектом, который может дать новое качество жизни региону в целом.



Максим Соколов заверил, что Министерство транспорта совместно с Правительством региона продолжит работу по дальнейшему структурированию проекта и его защите на федеральном уровне для возможного финансового обеспечения.