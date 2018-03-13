​Сегодня в Ярославле состоялся форум детских и молодежных общественных объединений города «ЯрСтарт». Участие в нем приняли более 800 старшеклассников всех школ города, общественные деятели и депутаты муниципалитета.



– Этот год Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил Годом добровольца, и этим форумом мы фактически открываем целый цикл подобных мероприятий, – подчеркнул заместитель мэра Ярославля по социальной политике Иван Лилеев. – Сегодня здесь представлены практически все волонтерские молодежные общественные объединения, и каждый школьник может найти себе занятие по душе.



Целью форума является популяризация волонтерского движения и добровольчества. Собравшимся были презентованы интерактивные площадки, представляющие работу общественных объединений, продемонстрированы концертные номера по четырем направлениям: патриотическое направление, спорт, волонтерская деятельность, лидеры.



По словам организаторов форума, подобные мероприятия планируется проводить и дальше, чтобы познакомить молодежь с многообразием общественных организаций в городе и продемонстрировать новые веяния в волонтерской и добровольческой деятельности.



– На данном форуме мы представляем волонтерский корпус Ярославля, который насчитывает пять отрядов. Сейчас важно объяснить школьникам, что такое волонтерство, и правильно о нем рассказать, ведь, помогая другим, мы делаем мир добрее и лучше, – подчеркнула руководитель волонтерского отряда «Это просто» Татьяна Гаркуша.