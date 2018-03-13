​Для Ярославской области 2017 год, объявленный Президентом РФ Владимиром Путиным Годом экологии, стал прорывным. Регион вышел в лидеры федеральных экологических рейтингов, отражающих динамику природоохранных мероприятий и результативность по выявлению и пресечению правонарушений в этой сфере.



– Наша область признана на федеральном уровне проводившей наиболее активную экологическую политику, лидером экологического рейтинга информационной открытости субъектов и предприятий страны, – отметил заместитель председателя Правительства Роман Колесов. – Кроме того, регион занял 5-е место в ЦФО по эффективности выявления мест несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов. Нам необходимо в таком же активном режиме продолжить работу по всем направлениям, включая новые проекты, для обеспечения экологической безопасности и создания комфортных условий жизни населения.



В 2017 году Ярославская область стала единственным субъектом РФ, обеспечившим особый охранный режим на территории всех региональных памятников природы и поставившим их в 100-процентном объеме на кадастровый учет. Это позволило обезопасить памятники природы и значительно повысить выявление и пресечение правонарушений.



В числе первых в ЦФО регион запустил проект по созданию лесопаркового зеленого пояса – зоны с ограниченным режимом природопользования и хозяйственной деятельности. Губернатор Дмитрий Миронов выступил инициатором приоритетного федерального проекта «Чистая Волга», в рамках которого до 2025 года запланирован комплекс мероприятий по минимизации загрязнения и повышению качества воды. Разработан региональный проект «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области». В его рамках активизирована работа по выявлению источников загрязнения воды, кроме того, проработан комплекс мероприятий по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территориях кислогудронных прудов завода им. Менделеева и бывшего сажевого завода.



– В результате создания в регионе новой системы межведомственного взаимодействия за год почти в два раза возросла эффективность борьбы с «черными копателями» и браконьерством, а также активизированы мероприятия по выявлению, пресечению и предотвращению правонарушений, – рассказал исполняющий обязанности директора департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.



Все эти результаты были рассмотрены на заседании коллегии департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. Представители профильных структур и ведомств, Ярославской областной Думы и общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования дали высокую оценку проделанной работе.



В Год экологии в регионе удалось реализовать массу проектов, направленных на экологическое образование и воспитание населения. В различных акциях и мероприятиях приняли участие более 160 тысяч человек. Кроме того, был принят закон «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры в Ярославской области», который позволяет организовать процесс эковоспитания в образовательных учреждениях на системном уровне.



В числе новых проектов, реализуемых в этом году в регионе, создание института общественных инспекторов по охране окружающей среды, а также системы единого регионального оператора, которая позволит повысить качество организации вывоза твердых коммунальных отходов.