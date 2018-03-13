​Жители микрорайона Мариевка в Рыбинске готовы бороться за реконструкцию парковой зоны в границах улиц Волочаевской и Юбилейной уже в этом году. Об этом горожане говорили во время состоявшегося 12 марта в школе №20 общественного обсуждения эскиза благоустройства этой территории в рамках губернаторского проекта по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



Участие в мероприятии приняли родители учащихся школ, воспитанников местных детских садов и представители общественности. В микрорайоне нет благоустроенной зоны отдыха, и жители очень заинтересованы в ее появлении. По результатам первого этапа проекта парковая зона заняла третье место в шорт-листе на итоговое голосование 18 марта.



– Наша задача не просто войти в пятерку лидеров, а всем вместе и дружно, как мы умеем, проголосовать за нашу территорию, чтобы увидеть результат уже в этом году, – призвал жителей микрорайона депутат Ярославской областной Думы Валентин Журавлев.



Собравшиеся решили, что нужно не только прийти на избирательные участки лично, но и по мере возможности объяснить соседям и родственникам необходимость участия в голосовании за благоустройство своего парка.



Заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Юлия Соколова представила эскизный проект.



В настоящее время в границах улиц Волочаевской, Юбилейной, 1-й Выборгской, Телефонной расположена озелененная территория с уникальным сосновым массивом. Общая площадь участка – порядка 7 гектаров. Жители микрорайона просили сохранить реликтовые деревья, и архитекторы их поддержали. Эта часть парковой зоны останется местом для прогулок и отдыха, для удобства горожан здесь сформируют дорожки, установят скамейки и смонтируют освещение.



– Есть проект, предложенный и разработанный архитекторами. Мы можем сейчас привнести в него дополнения, что-то изменить, чтобы появилось место, в котором вам, жителям микрорайона, было бы удобно и интересно гулять с детьми, отдыхать, заниматься спортом, – обратился к собравшимся заместитель главы по городскому хозяйству Алексей Рябченков.



На благоустраиваемой территории предусмотрено размещение спортивного комплекса, футбольного поля, детского игрового городка. Центром парка станет площадка для отдыха с цветником, по периметру – дорожки, которые можно будет использовать и для прогулок, и для катания на роликах. Также запланировано обустройство комфортных тротуаров вдоль улиц, пешеходных переходов и остановки.



Жители микрорайона утвердили представленный эскизный проект. Следующим этапом станет голосование 18 марта. По его итогам пять территорий, получивших наибольшую численную поддержку горожан, будут отремонтированы в ближайшие пять лет.



Пункты для голосования по проекту формирования комфортной городской среды «Решаем вместе!» будут открыты в тех же зданиях, что и избирательные участки. Принять участие в голосовании могут жители города начиная с 14 лет.



Справка



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным.