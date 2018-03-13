​Сегодня на заседании комитета Ярославской областной Думы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству рассмотрен проект областного закона «О внесении изменений в закон Ярославской области «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов». О нем рассказала заместитель председателя Правительства региона – директор департамента экономики и стратегического планирования Екатерина Троицкая.



– Оценка регулирующего воздействия – это одно из лучших решений государства, направленных на снижение административных барьеров и развитие предпринимательства, – подчеркнула Екатерина Троицкая. – Она учитывает взаимные выгоды двух сторон: государственной власти – в создании более привлекательной инвестиционной среды, бизнес-сообщества – в предоставленной возможности выразить собственное мнение относительно разработанных, но пока не принятых нормативных актов.



Екатерина Троицкая особо отметила: право направить разработчику проекта муниципального нормативно-правового акта замечания и предложения должно быть у каждого представителя бизнес-сообщества независимо от территориального признака осуществления его предпринимательской деятельности.



Данный закон был утвержден комитетом в двух чтениях. Это говорит о том, что во втором полугодии 2018 года вступят в силу изменения, касающиеся сроков проведения отдельных этапов оценки регулирующего воздействия. В частности, будет увеличен срок подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия с 15 календарных до 15 рабочих дней, что улучшает положение органов местного самоуправления при проведении процедуры.



Будут расширены и критерии отбора муниципальных образований для проведения оценки. Показатель количества сосредоточенности хозяйствующих субъектов снижен с тысячи до ста. В целях создания равных условий для муниципальных образований исключен показатель «Объем инвестиций в основной капитал». Скорректированы сроки проведения отдельных этапов оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов. Обязательным станет и извещение уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ярославской области об опубликовании уведомления о подготовке проекта муниципального нормативно-правового акта.



Ежегодно формируется рейтинг регионов Российской Федерации по качеству проведения оценки регулирующего воздействия. Ярославская область по итогам 2017 года заняла 67-е место из всех субъектов РФ, улучшив показатели: в 2016 году регион занимал 74-е место.