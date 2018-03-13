​13 марта в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова прошло обучение членов рабочей группы, созданной при Общественной палате Ярославской области для мониторинга выборов в единый день голосования 18 марта.



Состав, сформированный в прошлом году, сейчас увеличен за счет преподавательского и профессорского корпуса ЯрГУ почти на 100 человек. Задача членов рабочей группы – наблюдение за ходом выборов и взаимодействие с общественными наблюдателями от Общественной палаты Ярославской области, Общественной палаты Российской Федерации на избирательных участках. Работа проводится в рамках соглашения с областной избирательной комиссией.



– Непосредственно в день выборов помимо направления на участки наблюдателей, проведенного в соответствии с законом о выборах, Общественная палата Ярославской области будет осуществлять мониторинг хода избирательного процесса, – сказал председатель Общественной палаты Сергей Березкин. – На основании закона «Об общественном контроле» специально созданная рабочая группа в течение всего дня будет планово либо по сигналу от наблюдателей перемещаться по УИКам города Ярославля. Работа предстоит большая, я уверен, что с помощью профессорско-преподавательского сообщества выборные процедуры пройдут более открыто.



Участники семинара получили раздаточные материалы, содержащие памятку, кодекс этики и рабочий блокнот, в котором будут отмечаться выявленные в ходе мониторинга данные.



Следует отметить, что как члены рабочей группы, так и общественные наблюдатели не имеют права вмешиваться в избирательный процесс, а в конфликтных ситуациях смогут звонить на горячую линию Общественной палаты по телефону (4852) 40-09-20.