|13 марта в Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова прошло обучение членов рабочей группы, созданной при Общественной палате Ярославской области для мониторинга выборов в единый день голосования 18 марта.
Состав, сформированный в прошлом году, сейчас увеличен за счет преподавательского и профессорского корпуса ЯрГУ почти на 100 человек. Задача членов рабочей группы – наблюдение за ходом выборов и взаимодействие с общественными наблюдателями от Общественной палаты Ярославской области, Общественной палаты Российской Федерации на избирательных участках. Работа проводится в рамках соглашения с областной избирательной комиссией.
– Непосредственно в день выборов помимо направления на участки наблюдателей, проведенного в соответствии с законом о выборах, Общественная палата Ярославской области будет осуществлять мониторинг хода избирательного процесса, – сказал председатель Общественной палаты Сергей Березкин. – На основании закона «Об общественном контроле» специально созданная рабочая группа в течение всего дня будет планово либо по сигналу от наблюдателей перемещаться по УИКам города Ярославля. Работа предстоит большая, я уверен, что с помощью профессорско-преподавательского сообщества выборные процедуры пройдут более открыто.
Участники семинара получили раздаточные материалы, содержащие памятку, кодекс этики и рабочий блокнот, в котором будут отмечаться выявленные в ходе мониторинга данные.
Следует отметить, что как члены рабочей группы, так и общественные наблюдатели не имеют права вмешиваться в избирательный процесс, а в конфликтных ситуациях смогут звонить на горячую линию Общественной палаты по телефону (4852) 40-09-20.
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вчера, 17:30
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