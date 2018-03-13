​За прошлый год количество предприятий малого и среднего бизнеса в Ярославской области увеличилось на 560 единиц, введено в эксплуатацию более 90 километров газораспределительных сетей, турпоток вырос более чем на 24 процента. Таковы лишь некоторые предварительные итоги реализации стратегии социально-экономического развития региона до 2025 года.



13 марта на заседании комитета по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству Ярославской областной Думы их озвучила заместитель председателя Правительства – директор департамента экономики и стратегического планирования области Екатерина Троицкая.



На комитете обсудили достижения по 10 точкам роста, в том числе по промышленности, инвестиционной привлекательности, агропромышленному комплексу, туризму и другим. Екатерина Троицкая отметила, что индекс промышленного производства в 2017 году составил 113,6 процента относительно 2016 года, по Российской Федерации – 101 процент. Результат достигнут в основном за счет высокотехнологичных отраслей – это авиа- и двигателестроение, энергетическое машиностроение, фармацевтика, химическое производство, а также за счет предприятий, участвующих в исполнении гособоронзаказа.



В 2017 году запущено серийное производство новой модели крупногабаритного гусеничного экскаватора ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», введены в эксплуатацию установка по производству базовых масел группы III в ОАО «Славнефть-ЯНОС» и Хуадянь-Тенинская ТЭЦ мощностью 450 МВт в Ярославле.



По предварительной оценке, за 2017 год количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 560 единиц. На государственную поддержку этого сектора из областного и федерального бюджетов было выделено более 386 миллионов рублей. По объему кредитования малого и среднего бизнеса Ярославская область заняла 4-е место в ЦФО, увеличив общий объем кредитования до 59 миллиардов рублей. В Тутаеве была создана территория опережающего социально-экономического развития.



В сфере агропромышленного комплекса реализуются или находятся в начальной стадии реализации 49 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 35 миллиардов рублей. Благодаря этому к 2025 году будет создано 750 новых рабочих мест, объем налогов, уплачиваемых в областной консолидированный бюджет, возрастет на 460 миллионов рублей.



За прошлый год окончательно расселено жилье, признанное аварийным до 2012 года. По итогам реализации соответствующей 4-летней программы Ярославская область вторая в ЦФО и двенадцатая в стране.



Введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов, более 90 километров газораспределительных сетей. На маршруте Ярославль – Рыбинск – Ярославль начал курсировать пригородный экспресс-поезд «Чайка», который позволил сократить время в пути до 1 часа 15 минут.



В декабре 2017 года введены в эксплуатацию два детских сада в Ярославле и школа на 499 мест в поселке Туношна. 7 октября в Рыбинске открыли детский технопарк «Кванториум», главная задача которого – создавать условия для развития детей со способностями к инженерному образованию.



Туристический поток в регионе превысил 3,6 миллиона человек, что выше уровня 2016 года на 24,1 процента.



– Работа по реализации стратегии продолжается, – сказала Екатерина Троицкая. – Правительством области сформирован и направлен в Минэкономразвития РФ региональный перечень инфраструктурных объектов для включения в стратегию. Реализация этих проектов приведет к улучшению качества жизни населения и обеспечит наращивание собственного экономического потенциала Ярославской области.