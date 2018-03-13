​В текущем году в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской агломерации планируется отремонтировать 30 объектов улично-дорожной сети. Общая протяженность отремонтированных участков составит более 80 километров. Об этом сегодня на заседании, посвященном реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», сообщил губернатор Дмитрий Миронов. Мероприятие прошло при участии министра транспорта РФ Максима Соколова, прибывшего в регион с рабочим визитом.



– Объем финансирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2018 год составляет в Ярославской области 1 миллиард 460 миллионов рублей, из которых 730 миллионов – из федерального бюджета, – отметил Дмитрий Миронов. – По итогам реализации программы на конец года планируется довести долю дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 60 процентов. Как и в прошлом году, особое внимание будем уделять качеству работ. Важно добиться, чтобы отремонтированные дороги служили долго.



Губернатор напомнил, что в прошлом году региону удалось выполнить большой объем работ по приведению дорог в нормативное состояние. На территории Ярославской агломерации проект был выполнен на 100 процентов. По информации, предоставленной заместителем председателя Правительства Виталием Ткаченко, отремонтировано 76 километров дорог, устранено 23 места концентрации ДТП.



Максим Соколов выразил уверенность, что в текущем году Ярославской области удастся придать проекту еще большую динамику.



– Если на начало реализации проекта лишь 44 процента дорог Ярославской агломерации отвечало нормативным требованиям, то всего за год совместными усилиями мы довели этот показатель более чем до 50 процентов. При этом удалось ликвидировать почти все места концентрации ДТП – 23 из 26, – сказал Максим Соколов. – Положительные тенденции очевидны. Могу даже сказать, что Ярославская область является примером для всех других участников проекта.



Министр транспорта также обратил внимание собравшихся на важность координации реализуемых проектов. В частности, речь шла о том, чтобы грамотно совмещать ход выполнения программ «Безопасные и качественные дороги» и формирования комфортной городской среды.



– Важно, чтобы дорожники не выходили на благоустроенные территории и не разворачивали там строительные вагончики, а коммунальщики не вскрывали только что сделанные дороги при замене инженерных коммуникаций, – уточнил Максим Соколов. – Здесь мы должны координироваться как на региональном уровне, так и на федеральном.



Проектно-сметная документация разработана и утверждена на все объекты, запланированные к выполнению в 2018 году. Работы будут завершены до 1 ноября.



В завершение встречи Дмитрий Миронов поблагодарил Максима Соколова за поддержку, которую Министерство транспорта оказывает региону при решении важнейших транспортно-инфраструктурных вопросов.